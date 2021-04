Die Lizenz für die kommende Saison erhielt die Eintracht ohne Auflagen und Bedingungen, ohne mögliche Einnahmen aus dem internationalen Wettbewerb mit in die Kalkulation einzubeziehen.

Diese Mehreinnahmen würden die Handlungsmöglichkeiten des Vereins nochmals verbessern.

"In der Champions League wäre in der Gruppenphase mit 20 Millionen Euro zu rechnen, in der Europa League mit zehn Millionen Euro. Und auch in der Conference League würden wir bei 7,5 Millionen Euro landen. Alles jeweils allein in der Gruppenphase, ohne Erfolgsprämien und mit Zuschauern", sagte Oliver Frankenbach, Finanzvorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG.

Bundesliga Lewandowski greift nach Müller-Rekord: "Gerd würde es wollen" VOR 8 STUNDEN

Insgesamt blickt Frankenbach zuversichtlich auf die kommende Saison. "Wir könnten eine komplette weitere Saison ohne Zuschauer überstehen. Allerdings müssten wir dann wieder über teilweise zusätzliches Fremdkapital und einen Gehaltsverzicht sprechen", sagte Frankenbach.

EXTRA TIME - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Nagelsmann und der FC Bayern: Passt das überhaupt?

(SID)

Pep-Anekdote über Neymar: "Spieler standen mit offenem Mund da..."

Bundesliga Leipzig reagiert schnell: Nagelsmann-Nachfolge wohl schon geregelt VOR 9 STUNDEN