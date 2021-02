Im Spitzenspiel zwischen Eintracht Frankfurt und den Klub-Weltmeistern von Bayern München kommt es am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) wohl zum direkten Duell der beiden Überflieger. Lewandowski, der mit 25 Toren nach 21 Spielen den nächsten Bundesliga-Rekord knackte, thront zwar noch nahezu uneinholbar an der Spitze, den Traum von der Krone wird Silva aber wohl kaum kampflos aufgeben.

Gegen die Bayern könnte der Hoffnungsträger seinen Lauf fortsetzen - sofern er bis dahin seine Rückenprobleme überwindet. Der Portugiese sei "leicht angeschlagen", Silva habe das Training am Mittwoch abgebrochen und am Donnerstag komplett ausgesetzt, sagte Trainer Adi Hütter: "Wir unternehmen alles, damit er fit wird."

Der Pole marschiert scheinbar unaufhaltsam in Richtung des "ewigen" Rekordes von Gerd Müller. Doch obwohl die 40-Tore-Marke in dieser Spielzeit wackelt, sieht der frühere Ego-Shooter Lewandowski mittlerweile das Team im Fokus.

Nach seinem Wechsel 2019 an den Main blüht der 25-Jährige als eiskalter Vollstrecker nun endlich auf. In diesem Jahr traf in Europas Top-Ligen niemand häufiger als er, nicht Ronaldo, nicht Lionel Messi und auch nicht Lewandowski. Mit neun Toren nach dem Jahreswechsel befeuert Silva maßgeblich die Frankfurter Hoffnungen auf die Champions League - und kratzt am Saisonrekord von Vereinsikone Bernd Hölzenbein (26 Tore).