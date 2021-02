Gegen hochgehandelte Frankfurter begann der 1. FC Köln stark, zeigte sich in den Zweikämpfen sehr präsent und hatte in der Anfangsphase viel Ballbesitz. Eine Tormöglichkeit sprang dabei allerdings nicht für die Mannschaft von Markus Gisdol heraus.

Im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild: Frankfurt griff an, Köln blieb passiv. Und tatsächlich lag der Ball kurz nach Wiederanpfiff im Tor der Gäste, der Kopfballtreffer von Silva zählte allerdings nicht. Der Ball hatte bei Kostics Flanke links im Strafraum die Torauslinie bereits überquert (53.).

Davon ließ sich die Mannschaft von Adi Hütter aber nicht negativ beeinflussen. Im Gegenteil, wenig später traf Silva erneut – und das ganz legal. Einen flachen Distanzschussversuch von Erik Durm fälschte Kamada im Strafraum glücklich ab. Silva reagierte am schnellsten und lupfte den Ball aus sechs Metern über den herausgeeilten Timo Horn hinweg zum 1:0 ins Tor (57.). Es war bereits der neunte Treffer in den letzten sieben Spielen für den Portugiesen.

Köln war nun gefordert, mehr als ein Kopfball von Jannes Horn (62.) sowie ein Schussversuch von Marius Wolf aus 18 Metern (64.) sprang allerdings zunächst nicht dabei heraus. Die beste Möglichkeit hatte Emmanuel Dennis, dessen Schlenzer aus 16 Metern halblinker Position rechts am Tor vorbeiging (67.).

Köln hatte in der Schlussphase nichts mehr entgegenzusetzen, so blieb es schlussendlich beim verdienten 2:0-Erfolg für die Eintracht, die auch im vierten Rückrundenspiel siegreich blieb.

Horst Heldt (Geschäftsführer Sport 1. FC Köln): "Am Ende war es eine verdiente Niederlage, aber, so blöd es sich anhört, eigentlich unnötig. Wir haben insgesamt zu wenig Bälle festgemacht vorne. Wir hätten es besser spielen können. Dann wäre heir ein bisschen was drin gewesen."