Josh Sargent (51.) traf für die Bremer, die erneut ihre Auswärtsstärke bewiesen - nur eine der vergangenen zehn Partien in der Fremde ging verloren. Die Frankfurter, für die André Silva (65.) den Ausgleich erzielte, schafften es nicht, Wiedergutmachung für die 0:5-Klatsche bei Bayern München in der Vorwoche zu betreiben.

Paderborn schließt zur Spitzengruppe auf, Kiel punktet in Unterzahl

Für Kohfeldt schloss sich mit der Partie ein Kreis. Vor drei Jahren, am 30. Oktober 2017, war er zum Cheftrainer bei Werder aufgestiegen - sein erstes Pflichtspiel verlor Kohfeldt damals 1:2 in Frankfurt. Dennoch sagte er vor dem Aufeinandertreffen mit den Hessen: "Ich mag die Duelle gegen die Eintracht, weil es immer zur Sache geht."

Doch in der Frankfurter Arena regte sich erstmal wenig. Die Elf von Adi Hütter startete nach dem Debakel in der Vorwoche ideenlos, vertändelte im Offensivspiel oftmals leichtfertig den Ball und tat sich vor leeren Rängen schwer. Erstmals in dieser Spielzeit musste die Eintracht aufgrund der gestiegenen Corona-Fallzahlen ein Heimspiel ohne Zuschauer austragen.