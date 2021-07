Der dänische U-21-Nationalspieler und Eintracht-Neuzugang Jesper Lindström erzielte im zweiten Einsatz für die Eintracht sein erstes Tor (63.).

Zudem trafen Ali Akman (1.), Goncalo Paciencia (7.), Daichi Kamada (77.), Filip Kostic (80.) und Aymen Barkok (86.).

Nach dem Frankfurter Test-Auftaktniederlage gegen Wehen Wiesbaden (1:3, am 10. Juli), gewannen sie nun den zweiten Test in Folge, nach dem 1:0 gegen Sandhausen am vergangenen Samstag.

Nun stehen noch die Vorbereitungsspiele gegen Strasbourg am 24. Juli und gegen Saint-Etienne am 31. Juli an.

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der Europa-League-Teilnehmer auf Drittligist Waldhof Mannheim (8. August).

Zum Saisonauftakt der Bundesliga ist die Eintracht bei Pokalsieger Borussia Dortmund zu Gast (14. August).

