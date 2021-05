Publiziert 16/05/2021 Am 16:40 GMT

Der BVB möge das so sehen, er selbst habe allerdings eine andere Meinung, hatte Mino Raiola in einigen Interviews gesagt. Haalands Vertrag in Dortmund läuft bis 2024.

Das Gelbe vom Ball – Der Tennis-Podcast von Eurosport:

Eredivisie Götze erreicht mit Eindhoven die Champions-League-Qualifikation VOR 17 MINUTEN

Das könnte Dich auch interessieren: Klose verkündet Bayern-Abschied und ist irritiert von Kahn-Aussage

(SID)

Keeper aus 35 Metern düpiert: Traumtor in Australien

2. Bundesliga Bochum vor Bundesligaaufstieg - Kiel muss ins Fernduell mit Fürth VOR EINER STUNDE