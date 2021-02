Die Blues sind offenbar der Überzeugung, dass sie mittlerweile Fortschritte machen würden, um Haaland über Vermittler und seinem Berater Mina Raiola davon zu überzeugen, dass ein Wechsel an die Stamford Bridge eine gute Option sei. Der Berater behauptete gegenüber "BBC", dass sich überhaupt nur zehn Vereine den Norweger leisten könnten, darunter nach seinen Angaben vier Vereine aus England.

Haaland spielt seit Januar 2020 in Dortmund und hat dort noch einen Vertrag bis 2024. Seine Ausstiegsklausel über 75 Millionen Euro kann erst 2022 aktiviert werden. Im kommenden Sommer liegt die Entscheidung also noch beim BVB. Borussia Dortmund will Haaland der "Sport Bild" zufolge um "jeden Preis halten". Auch der neue Trainer Marco Rose soll bereits darüber informiert worden sein.