Erling Haaland stieß einen enttäuschten Schrei aus und schlug sich mit der Hand an den Kopf. Das Sturmjuwel von Borussia Dortmund hatte beim Sondertraining mit Alexander Zickler eine Großchance mit seinem schwächeren rechten Fuß vergeben. Doch nur wenige Minuten später feierte der ehrgeizige Torjäger einen trickreich verwandelten Elfmeter mit einem Diver auf dem regennassen Rasen. So jubeln will Haaland auch in der neuen Saison.

"Ich muss mehr Tore mit meinem rechten Fuß erzielen. Ich muss aber auch mehr Tore mit meinem Kopf und meinem linken Fuß machen. Ich kann mich noch in allen Bereichen verbessern", sagte die norwegische Urgewalt im Trainingslager in Bad Ragaz. Denn für Haaland zählt nur eines: "Ich will Trophäen gewinnen."

In der kommenden Saison wohl noch in Dortmund. Zwar wird der 21-Jährige beinahe täglich mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht, doch der Umworbene gibt sich gelassen. "Ich habe noch einen Vertrag über drei Jahre. Ich genieße meine Zeit hier", betonte Haaland und fügte Dienstag an: "Bis gestern habe ich einen Monat nicht mit meinem Berater gesprochen."

Dass Champions-League-Sieger FC Chelsea aber bereit sein soll, für ihn 175 (!) Millionen Euro zu zahlen, hat Haaland durchaus mitbekommen. Dies sei "sehr viel Geld für eine Person", daher hoffe er, "dass es nur Gerüchte sind".

Sammer schließt Haaland-Verkauf bei unmoralischem Angebot nicht aus

Sollten es keine Gerüchte sein, könnte auch der Pokalsieger ins Grübeln kommen. "Wenn ein Irrer kommt, der 200 Millionen auf den Tisch legt, dann muss man abwägen und auch schauen, wie man das den Aktionären erklärt", sagte BVB-Berater Matthias Sammer bei einem Amazon-Termin am Dienstag.

Nach dem Abgang von Jadon Sancho soll Haaland aber unbedingt gehalten werden. "Wir planen mit Erling für die neue Saison", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl ist sich sicher, dass Haaland "hungrig sein wird".

57 Tore hat er in 59 Pflichtspielen für den BVB erzielt. Damit er diese eindrucksvolle Quote halten kann, hat er Neuzugang Donyell Malen schon einmal zur Seite genommen. "Ich habe ihm gesagt, er muss mir viele Assists geben und von Anfang an liefern", meinte Haaland in der Fünf-Sterne-Nobelunterkunft Grand Resort Bad Ragaz schmunzelnd.

Reyna: Haaland hat den schlechtesten Modegeschmack

Dabei hatte er seine schrillen Sommer-Outfits gegen ein schlichtes weißes T-Shirt und eine schwarze Trainingshose eingetauscht. Im Team waren die knallbunten Klamotten des Torjägers aber auch in der imposanten Schweizer Bergwelt noch ein Thema. "Den schlechtesten Modegeschmack hat Erling Haaland, wenn er im Sommerurlaub ist", stellte Giovanni Reyna fest.

Doch die Teamkollegen sind in erster Linie froh, Haaland als Tormaschine zu haben. Sein Vertrag läuft bis 2024, am Saisonende besitzt er allerdings eine Ausstiegsklausel über rund 80 Millionen Euro.

Und wenn er den BVB dann verlässt? Dann könnte es schon Familien-Ersatz geben. Sein Cousin Albert Braut Tjaaland hat am vergangenen Wochenende bei seinem Pflichtspieldebüt für Molde FK getroffen. Der 17-Jährige erinnert mit seinen 1,85 m und der wuchtigen Erscheinung durchaus an seinen berühmten Verwandten. Und den Diver hat er auch drauf.

(SID)

