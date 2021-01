Wenige Tage nach der ebenso knappen wie unglücklichen 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern war der FC Augsburg um eine Reaktion bemüht und ging nach 17 Minuten mit der ersten gelungenen Offensivaktion in Führung.

Einen weiten Abschlag von Torwart Rafael Gikiewicz verlängert André Hahn perfekt in den Lauf von Florian Niederlechner, der Andreas Luthe mit einem konsequenten Abschluss in die linke Ecke keine Abwehrchance ließ (17.). Für den in dieser Spielzeit oft glücklosen Niederlechner war es das erste Saisontor im 16. Einsatz.