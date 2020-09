So lief das Spiel:

An der Alten Försterei war eine ereignisarme erste Halbzeit zu sehen. Beide Mannschaften neutralisierten sich größtenteils im Mittelfeld, die Ballbesitzanteile waren ausgeglichen. Die Keeper wurden lange nicht geprüft.

In der 41. Minute wurde erstmals ein Schuss aufs Tor platziert - und landete auch darin. Gäste-Neuzugang Daniel Caligiuri (vom FC Schalke 04) spielte einen Vertikalpass auf Raphael Framberger, der von rechts außen, knapp vor der Grundlinie, hoch in den Strafraum flankte. Dort lief Ruben Vargas an und nickte aus zentraler Position wuchtig zum 1:0 ein.

Der FC Augsburg schoss im Anschluss einmal harmlos auf den Kasten, die Berliner gingen hingegen ohne Schuss auf das gegnerische Gehäuse in die Pause.

Union schraubte seine Ballaktionen im zweiten Durchgang deutlich nach oben. Der FCA positionierte sich nach dem Seitenwechsel kollektiv tiefer als in der ersten Halbzeit und fokussierte sich auf die Defensivarbeit, welche bis in die Endphase des Spiels tadellos ausgeführt wurde.

Die bayerischen Schwaben boten zunächst kaum ein Durchkommen, mussten in der 75. Minute aber den Ausgleich einstecken. Marcus Ingvartsen passte zu Christopher Lenz, der sich auf der linken Außenbahn gegen Caligiuri durchsetzte und bis zur Grundlinie durchbrach. Er fand mit seiner flachen Hereingabe Marius Bülter (Neuverpflichtung vom 1. FC Magdeburg), der aus kurzer Distanz zum 1:1 einschoss.

Es dauerte allerdings lediglich sieben Minuten, ehe Augsburg erneut in Führung ging. Rückkehrer Michael Gregoritsch (war an S04 ausgeliehen) spielte auf die linke Seite zu Iago und bewegte sich in Richtung Tor. Iago flankte hoch ins Strafraumzentrum, wo Gregoritsch lauerte, einlief und per Kopf zum 2:1 vollstreckte.

In den Schlussminuten wurden die Eisernen meist vor dem gegnerischen Strafraum gestoppt. Joker André Hahn machte in der 89. Minute mit seinem Treffer zum 3:1 alles klar. Der ebenfalls eingewechselte Fredrik Jensen zog aus der zweiten Reihe ab. Sein Fernschuss wurde abgefälscht, sodass der Ball im Strafraum bei Hahn landete. Dieser ließ Niko Gießelmann (Neuzugang von Fortuna Düsseldorf) aussteigen und schoss durch die Beine von Luthe zum 3:1 ins Tor.

Die Stimmen:

Michael Gregoritsch (FC Augsburg): "Bei Union muss man erstmal gewinnen. Es war immens wichtig, dass wir einen guten Saisonstart hinlegen. Jetzt geht's mit einem guten Gefühl nach Hause."

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Wir freuen uns riesig, dass wir drei Punkte mitnehmen. Die Mannschaft hat viel Leidenschaft reingebracht, das war auch nötig. In der zweiten Halbzeit haben wir uns schwer getan. Am Ende waren wir aber sehr effizient, auch die Spieler, die reinkamen, haben ihre Sache gut gemacht."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Aus dem Nichts lagen wir 0:1 hinten. Augsburg war sehr effektiv. Wir haben es nicht konsequent zu Ende verteidigt. Wir wollten im zweiten Durchgang Druck aufbauen und haben uns mit dem Ausgleich mehr als belohnt. Bei den erneuten Gegentoren fehlte jedoch die nötige Konsequenz. Augsburg hat am Ende verdient gewonnen."

Der Tweet zum Spiel:

Ungewohntes Bild an der Alten Försterei: Zwar standen zwischen den Pfosten Rafał Gikiewicz und Luthe - Ersterer allerdings für die Fuggerstädter und Letzterer für den Hauptstadtklub. Gikiewicz hütete noch in der Vorsaison den Union-Kasten, Luthe stand bis 19/20 beim FCA unter Vertrag.

Das fiel auf: Kruse kehrt zurück

Im Mai 2019, damals im Trikot des SV Werder Bremen, spielte Max Kruse letztmals in Deutschlands höchster Spielklasse - bis zum Unioner Auftakt gegen Augsburg. In diesem Spiel wurde der 14-fache deutsche Nationalspieler, der zuletzt bei Fenerbahçe Istanbul unter Vertrag stand und als vereinsloser Akteur nach Berlin wechselte, in der 71. Minute eingewechselt und absolvierte somit sein 251. Bundesligaspiel. Nennenswerte Aktionen hatte er in seiner kurzen Einsatzzeit gegen den FCA nicht.

Die Statistik: 4402

Bis zu 4.402 Zuschauer durften im Stadion An der Alten Försterei sein. Das zahlreiche Erscheinen wirkte sich deutlich auf die Atmosphäre aus. Die Stimmung auf den Rängen war klasse. Die Union-Anhänger feuerten ihre Mannschaft lautstark an.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast:

