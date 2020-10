Als sich schon alle auf eine torlose erste Hälfte eingestellt hatten, brach der Bann dann plötzlich doch noch. Dani Olmo dribbelte über die rechte Seite in den Strafraum, flankte butterweich und fand am zweiten Pfosten den eingelaufenen Angelino. Der Spanier köpfte den Ball aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung ein (45.).

Auch danach blieb Leipzig am Drücker, nur Florian Niederlechner hatte nochmal eine Chance auf den Anschlusstreffer, sein Abschluss war jedoch zu schwach (82.). Die letzte Aktion des Spiels hatte der eingewechselte Hee-Chan Hwang, der nach Auflage von Alexander Sörloth einen kräftigen Schuss an die Latte setzte (90.+3).

Michael Gregoritsch (FC Augsburg): „Wir bekommen zum schlechtesten Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit das 1:0, gehen dann sehr enttäuscht in die Kabine. Wir haben es dann in der zweiten Hälfte einen Tick besser gemacht. Wir wollten gut stehen und schnell kontern. Aber hinten haben die natürlich drei Raketen drin. Wir haben wirklich gut gefightet. Wir haben eine gute Mannschaft, eine gute Breite im Kader und das wollen wir nutzen.“

Augsburg überzeugte in diesem Spiel vor allem durch eine starke Defensivleistung, mit der sie zuvor auch schon Borussia Dortmund zur Verzweiflung trieben. Leipzig erspielte sich trotz des vielen Ballbesitzes nur wenige Torgelegenheiten. Am Ende waren es zwei starke Einzelaktionen, die zu den Toren führten. Beim 1:0 setzte sich Olmo stark durch und spielte eine punktgenaue Flanke, die Angelino nur noch verwerten musste. Beim zweiten Treffer erwischte Poulsen den Ball perfekt. Auch deshalb hat Augsburg nach vier Spielen erst drei Gegentore. In der vergangenen Saison waren es am Saisonende noch 63.