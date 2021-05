Publiziert 15/05/2021 Am 20:31 GMT | Update 15/05/2021 Am 20:32 GMT

Die Hanseaten liegen nach nur einem Punkt aus den letzten neun Spielen vor dem letzten Spieltag und dem Duell mit Borussia Mönchengladbach auf dem Relegationsplatz - können aber auch noch direkt in die 2. Liga abstürzen. Die Ausgangslage hätte besser sein können, wenn nicht sogar müssen - die Bremer aber versäumten es, den Platzverweis von Vargas zu nutzen.

"Sehr bitter" sei die Niederlage, sagte Leonardo Bittencourt, der nach dem Rückstand durch Rani Khedira (57.) nur den Pfosten traf (72.), bei "Sky" und schimpfte: "Wenn Du in der ersten Halbzeit früh in Überzahl bist und so viele Möglichkeiten hast, musst du mal das Tor schießen. Da müssen wir uns selbst an die Nase packen. Wenn du kein Tor schießt, kannst du die Klasse nicht halten."

Für die kampfstarken Augsburger kam der Sieg nach zuvor fünf Niederlagen zur rechten Zeit: Die Mannschaft von "Feuerwehrmann" Markus Weinzierl hätte den Verbleib in der Bundesliga am letzten Spieltag beim FC Bayern München sicherstellen müssen, der erste Sieg nach zuvor fünf Niederlagen vertrieb nun aber alle Sorgen.

