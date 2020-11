Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss im Gipfeltreffen der Bundesliga bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) wie erwartet auf Niklas Süle und Joshua Zirkzee verzichten. Das bestätigte Trainer Hansi Flick am Freitag. In den vergangenen Tagen waren Nationalspieler Süle und Zirkzee positiv auf das Coronavirus getestet worden, beide befinden sich in Quarantäne.