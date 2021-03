FC Bayern will mit Topstar verlängern - klare Tendenz bei Süle

Zu einem konkreten Interesse an Haaland wollte sich Hainer aber nicht äußern, schloss einen Transfer aber nicht kategorisch aus.

"Das kann ich heute nicht sagen. Wir befinden uns in einer Pandemie, die ganze Welt steckt in einer Ausnahmesituation – gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch im Fußball", stellte Hainer klar und ergänzte: "Täglich verändern sich die Dinge. Ich bin daher weit davon entfernt, Prognosen zu stellen."

Allerdings betonte der 66-Jährige auch, dass man den Kurs, Toptalente an die Isar zu locken, fortsetzen wolle. "Fest steht aber, dass wir in Zukunft noch mehr unseren erfolgreichen Weg gehen werden, junge Spieler mit herausragenden Fähigkeiten zu verpflichten. Die Beispiele Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Alphonso Davies oder Jamal Musiala sind Belege dafür, dass der FC Bayern ein Verein ist, bei dem sich außergewöhnliche Talente zu internationalen Top-Spielern entwickeln können", so Hainer.