Aufbauarbeit? Von wegen! Hansi Flick war auf die Rückkehr seiner frustrierten Nationalspieler zwar "auch sehr gespannt". Doch nach dem Training am Freitag mit den hart kritisierten Stars Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leroy Sané, Niklas Süle und Leon Goretzka zeigte sich der Trainer von Bayern München "total begeistert. Alle waren vom ersten Moment an da, das war in dieser Form nicht zu erwarten", sagte Flick mit einem Lächeln.

Offenbar wirkt die 0:6-Klatsche der Nationalmannschaft in Spanien zumindest bei den beteiligten Bayern-Profis nicht allzu sehr nach. "Wir sind gut vorbereitet", betonte der Bayern-Coach vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) gegen Lieblingsgegner Werder Bremen.

Im 109. Vergleich gegen den einstigen Nordrivalen - so viele Spiele zwischen zwei Klubs gab es in der Liga bisher noch nicht - winkt dem Triple-Gewinner der 23. (!) Pflichtspielsieg in Folge. Zuletzt hatten die Bayern 2010 gegen Werder nicht gewonnen. Da war Louis van Gaal noch Trainer in München, Thomas Schaaf stand bei Werder in der Verantwortung.