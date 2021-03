Publiziert 22/03/2021 Am 08:05 GMT | Update 22/03/2021 Am 08:07 GMT

Der "Kicker" berichtete ebenfalls von dem geplanten Modellprojekt. Demnach wird am Montagvormittag (10:00 Uhr) Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung auf einer Pressekonferenz nähere Informationen dazu liefern.

Laut der Fachzeitschrift wollte sich RB am Sonntag nicht zu den Berichten äußern.

Neben den Leipziger Kickern soll auch Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig Teil dieses Testlaufs sein.

Bereits am 1. April könnten dann bis zu 1000 Zuschauer das Spiel gegen Erlangen verfolgen, heißt es im "Sportbuzzer". Am Samstag hatte schon in Rostock ein ähnliches Projekt stattgefunden.

Bei der Partie des FC Hansa Rostock gegen den Halleschen FC (1:0) verfolgten 702 Fans das Heimspiel der Norddeutschen im Stadion

