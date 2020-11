Nein, das ist kein guter Tag. Keiner für einen nachdenklichen Beitrag über Corona oder eine Glosse zum Schmunzeln über ... Ja, über was eigentlich? Das Lachen ist uns vergangen. Nach all den Anschlägen mit vielen Toten in Deutschland, Frankreich und nun auch in Wien. Tsunami in der Ägäis, Wirbelstürme in Asien. Die Welt hält den Atem an.