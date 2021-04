Fußball

FC Bayern - Trainer Flick kritisiert nach Pleite in Mainz: "Waren nicht durchschlagskräftig genug"

Der FC Bayern hat am 31. Spieltag mit einer 1:2-Niederlage in Mainz den ersten Matchball auf die Meisterschaft vergeben. Hansi Flick haben am Samstag zahlreiche Dinge nicht gefallen. Vor allem kritisiert er die fehlende Durchschlagskraft seienr Mannschaft.

00:01:46, vor einer Stunde