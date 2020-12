Hans-Dieter Flick antwortete mit einer Gegenfrage. "Auf welchem Platz stehen wir denn?", konterte der Bayern-Coach die Frage, weshalb seine Mannschaft bereits 16 Treffer in zehn Ligaspielen zugelassen habe.

Fakt ist aber auch: Die nachfolgenden fünf Klubs in der Tabelle weisen allesamt weniger Gegentore auf, die besten Abwehrreihen haben Leipzig und Leverkusen, wo der Ball jeweils nur neunmal im Netz zappelte.

Natürlich analysierte Flick die Situation noch. "Es ist nicht unser Anspruch, so viele Tore zu kassieren, aber es ist so, dass Abstimmungsfehler passieren können, wenn man hinten öfter wechselt, so der 55-Jährige. Das dürfe "natürlich nicht passieren".