Publiziert 24/04/2021 Am 11:33 GMT

Der Vertrag des 26-Jährigen an der Säbener Straße endet 2022. Auch von Seiten des Spielers kamen aber positive Signale. "Die Tendenz geht klar zu Bayern", sagte Goretzka im "Aktuellen Sportstudio" im "ZDF".

Auch Süle hat in München noch einen Vertrag bis Sommer 2022. Der Verein wolle sich laut "AZ" ebenfalls um eine Verlängerung bemühen, jedoch werde der Nationalspieler auch vom FC Chelsea umworben.

Coman, Kimmich und Gnabry sind noch bis 2023 bei den Bayern verpflichtet. Eine Verlängerung sei also weniger dringend, solle aber in naher Zukunft in die Wege geleitet werden.

Bundesliga Buhmann Brazzo: Der FC Bayern muss (noch einmal) reagieren VOR EINEM TAG

Dagegen könnte Bouna Sarr den Klub zum Saisonende laut "Sport1" wieder verlassen. Der Franzose, in München größtenteils Ersatzspieler, hoffe auf mehr Einsatzmöglichkeiten bei einem anderen Verein. Die Münchner würden dem nicht im Wege stehen.

Das könnte Dich auch interessieren: Buhmann Brazzo: Der FC Bayern muss (noch einmal) reagieren

Flick hält flammende Rede gegen Salihamidzic-Hetze

Bundesliga Hetze gegen Salihamidzic: Hainer verteidigt Sportvorstand 22/04/2021 AM 07:23