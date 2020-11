Nun steht für die Bayern die Suche nach einem Nachfolger für den langjährigen Leistungsträger an. Zwar hat Trainer Hansi Flick mit Niklas Süle, den flexiblen Lucas Hernandez und Benjamin Pavard, sowie den Talenten Tanguy Nianzou und Chris Richards ein paar Möglichkeiten im Kader, trotzdem darf erwartet werden, dass der Rekordmeister für die Position noch einmal nachbessert.

Dabei soll ein Spieler schon in den Fokus von Sportdirektor Hasan Salihamidzic gerückt sein, wie die "Bild" berichtet. Mit Dayot Upamecano haben die Bayern einen jungen Innenverteidiger ins Auge gefasst, der bereits über beachtliche Profi-Erfahrung verfügt und sowohl in der Champions League als auch bei der französischen Nationalmannschaft mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen konnte.

Zudem soll der 22-Jährige im kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel besitzen und wäre dann für geschätzte 42 Millionen Euro verfügbar. Für die Bayern dürfte die Summe auch trotz der Corona-Pandemie stemmbar sein. Ein weiteres Plus: In München würde Upamecano auf sechs seiner Landsleute treffen. An der Kommunikation und Integration sollte es daher auch nicht scheitern.