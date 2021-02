Rummenigge hatte den Streit vor einigen Tagen in einem Interview bei "Sport1" losgetreten und Bierhoff dort vorgeworfen, er sei "illoyal" gegenüber Bundestrainer Joachim Löw und an vielem selbst schuld, was er jetzt anderen vorwerfe. Bierhoff hatte sich daraufhin in der "ARD"-Sportschau "überrascht" gezeigt und Rummenigge ermahnt, er solle "bei den Fakten bleiben". Außerdem meinte er: "Die Zeiten des Muskeln spielen lassens sind auch irgendwie vorbei."