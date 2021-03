Publiziert 11/03/2021 Am 09:40 GMT | Update 11/03/2021 Am 09:42 GMT

Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Bayern über einen der bestbesetzten Kader im europäischen Fußball verfügen.

Die Erfolge der jüngeren Vergangenheit spiegeln das eindrucksvoll wider, die Auswahl von Trainer Hans-Dieter Flick hält seit dem Gewinn der FIFA Klub-WM im Februar sechs Titel.

Und doch warnt Jürgen Kohler vor einem Probleme, das mittelfristig auftreten könnte.

Bundesliga Bayern-Star Hernández: Wie kompliziert ist die Lage wirklich? VOR EINEM TAG

"Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn Robert Lewandowski und Manuel Neuer mal nicht mehr in München spielen", so der 55-Jährige, der von 1989 bis 1991 für den FC Bayern auflief und 1990 Meister wurde.

Der deutsche Nationaltorhüter und der polnische Goalgetter sind mit ihren Ausnahmeleistungen seit Jahren Garant für die großen Erfolge und haben beide noch einen Vertrag bis 30. Juni 2023. Allerdings gehören Neuer mit 34 und Lewandowski mit 32 Jahren schon zu den Routiniers im Kader - und können nicht gleichwertig ersetzt werden.

Kohler bringt Haaland ins Spiel bei Bayern

Was also ist zu tun?

"Bei Lewandowski wäre in zwei, drei Jahren Erling Haaland eine gute Option", wagt Kohler einen Ausblick und bringt den Dortmunder Topstürmer als möglichen Nachfolger für Lewandowski ins Spiel.

Pikant: Auch der Pole wechselte einst vom BVB an die Säbener Straße. Geht Haaland denselben Weg, wäre dies ein Déjà-vu der bitteren Sorte für die Borussia.

Wer kann Neuer beerben? Kohler skeptisch

Noch schwieriger als Lewandowski wird aus der Sicht von Kohler aber die Suche nach einem neuen Keeper mit der Klasse von Neuer.

"Natürlich haben wir in Deutschland gute Torhüter, aber ich sehe im Moment nicht die Talente, die die Perspektive haben, auf das Niveau von Neuer zu kommen - aber das brauchst du, wenn du die Champions League gewinnen willst."

Alexander Nübel dürfte die Aussage als Ansporn verstehen ...

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern-Star Hernández: So kompliziert ist die Lage

"Sensationelles Comeback": Bayerns Mentalität verzückt Flick

Bundesliga FC Bayern oder doch RB Leipzig? Das entscheidet den Titelkampf 08/03/2021 AM 14:41