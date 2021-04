Publiziert 09/04/2021 Am 10:26 GMT | Update 09/04/2021 Am 10:51 GMT

Die Personalsituation beim FC Bayern spitzt sich weiter zu. Nach den Verletzungen von Leon Goretzka (Oberschenkelzerrung) und Niklas Süle (Muskelfaseriss) droht nun auch Lucas Hernández auszufallen.

Der Franzose klagte nach dem Spiel gegen Paris St. Germain (2:3) über Bauchmuskelprobleme und fehlte nach "Bild"-Informationen im Abschlusstraining am Freitagvormittag. Damit Hernández im Rückspiel in Paris einsatzfähig ist, könnten die Bayern Vorsicht walten lassen und ihn in der Liga gegen Union Berlin am Samstag schonen.

Da die Alternative Alphonso Davies noch rotgesperrt fehlt, müssen die Münchner voraussichtlich etwas improvisieren. David Alaba könnte die linke Seite bekleiden, würde dann aber im Zentrum fehlen. Alternativ könnte auch der bisher wenig überzeugende Bouna Sarr zum Einsatz kommen.

Dass die Bayern derzeit personell auf dem Zahnfleisch gehen, ist offensichtlich. Neben Hernández fehlte nämlich auch Kimmich, der eine Pause verordnet bekam, beim Abschlusstraining. Auch Leroy Sané und Benjamin Pavard absolvierten nur eine kurze Laufeinheit.

Dazu kommen die bereits länger verletzten beziehungsweise fehlenden Robert Lewandowski (Bänderdehnung), Serge Gnabry (Corona-Infektion), Douglas Costa (Haarriss) und Corentin Tolisso (Sehnenriss).

