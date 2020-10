Ulreich äußerte sich gegenüber "Kicker": "Mein Wunsch ist es, als Nummer 1 voll zu spielen, doch der Transfermarkt gibt bislang nicht so viel her." Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass der Hamburger SV Interesse an dem 32-Jährigen haben soll. Das aktuelle Transferfenster ist noch bis zum 5. Oktober geöffnet, sollte bis dahin ein passender Verein gefunden werden, könnte er den FC Bayern in den nächsten vier Tagen noch verlassen.