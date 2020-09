Den Daten zufolge hätte aber auch Achraf Hakimi den Spitznamen "Roadrunner" verdient. In der Rangliste von "Factly Football" muss sich der 21-Jährige, der in vergangenen zwei Jahren von Real Madrid an den BVB ausgeliehen war, mit gemessenen 36,48 Km/h Davies nur um 0,03 Km/h geschlagen geben. Im Sommer wechselte Hakimi für 40 Millionen Euro von Real zu Inter Mailand.