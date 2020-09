Mitglieder der Vereinsdelegationen hatten am Freitag während des Liga-Auftaktspiels zwischen München und Schalke (8:0) ohne Abstand und Maske beieinander gesessen, zwei Frankfurter Spieler am Samstag nach dem Spiel gegen Arminia Bielefeld (1:1) ihre Kinder in den Innenraum geholt.