Liebe Fußballfreunde, die erfolgreichste und beliebteste deutsche Fußballmannschaft hat am Wochenende in Bielefeld gespielt und nicht unter der Woche gegen die Schweiz. Das hat es lange nicht mehr gegeben, dass die Nationalmannschaft nicht mehr das Aushängeschild im deutschen Profifußball ist. Und das hat gleichermaßen viel mit der DFB-Auswahl und dem FC Bayern München zu tun - wenn auch indirekt proportional.

In vielerlei Hinsicht ist die Mannschaft von Hansi Flick derzeit der Positivabgleich zum Team seines ehemaligen Cheftrainers Jogi Löw. Das liegt zum einen am aktuellen sportlichen Erfolg, aber eben nicht nur. Die Bayern sind nicht nur hierzulande, sondern auch im europäischen Klubfußball das Maß der Dinge, zugleich hat die DFB-Elf jeglichen Weltmeisternimbus von 2014 eingebüßt.

Die jüngsten Partien gegen die Türkei, Ukraine und Schweiz interessierte die Fans kaum noch, wie die schwächsten TV-Einschaltquoten seit Jahren belegen konnten. Was wirklich ärgerlich ist, ist das öffentliche Auftreten von Löw, Bierhoff & Co. in Zeiten, in denen es nun wirklich Wichtigeres gibt als Fußball.

Wie jegliche Kritik von außen - egal ob an der sportlichen Ausrichtung oder der wachsenden, kommerzgetriebenen Distanz zu den Fans - als Einmischung in innere Angelegenheiten abgetan wird, so als wäre die DFB-Elf irgendeine von einem Oligarchen bezahlte Fußballmannschaft. Wenn überhaupt jemand einen so arroganten Marketingquatsch wie DIE MANNSCHAFT, Werbeslogan der Nationalmannschaft rechtfertigen kann, dann ist das gerade der FC Bayern.

FC Bayern als Sehnsuchtsverein

Es rührte einen, wie der Geschäftsführer der Arminia, Samir Arabi, vor dem Spiel gegen die großen Bayern davon erzählte, wie sich eine ganze Region genau nach diesem Spiel verzehrt hatte: Auf der Alm, gegen die Bayern, vor 26.000 Zuschauern und einer Stimmung, wie sie sie nicht mehr so oft gibt in diesem Fußballland. Elf Jahre nach dem bisher letzten Spiel gegen die Bayern und dann waren wegen Corona keine Fans zugelassen.

Arabi sprach von der Frustration und Enttäuschung von Fans und Spielern und das wirkte glaubwürdig. Für einen Moment war wieder das Gefühl, Fußball zu spüren, die Sehnsucht nach der Essenz des Spiels und nicht nach dem Brimborium drum herum. Und dass die Arminia in der zweiten Halbzeit so mutig dagegen hielt, machte das Gesagte nur noch glaubwürdiger.

Ärgernis Nationalmannschaft

Arabi setzte dem Mythos der Bayern indirekt ein wortgewaltiges Denkmal, während Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen etwa zur gleichen Zeit den Nimbus der Nationalmannschaft in Schutt und Asche legte, ohne dass sich daran groß einer störte. Rosen sprach davon, "ein Ausrufezeichen zu setzen", und erklärte, dass er keine Lust mehr hätte, für diese Nationalmannschaft weiter Spieler abzustellen.

Eigentlich meinte er alle Nationalmannschaften und er verwies auf die Corona-bedingte enge Taktung von drei Spielen in sechs Tagen, die für die Klubs geschäftsschädigend sei. Tatsächlich aber hatten viele die DFB-Auswahl im Kopf, die in diesen Tagen ein so tristes Bild abgibt, dass man sich schon mal fragen kann, ob Rosen nicht eigentlich recht hat.

Die Liebe zur eigenen Nati ist derart erkaltet, dass kaum ein Fan auf die Barrikaden gehen würde, wenn die Bundesliga-Klubs sich ab sofort selbst aussuchen sollten, welche Spieler sie für die Nationalmannschaft abstellen und welche nicht. Wenn Kimmich eine dringende Pause nötig hat, dann kommt eben Süle, der nach Verletzung wieder Spielpraxis braucht. Dieser Autoritätsverlust des DFB hat eine neue Qualität.

Löws Autoritätsverlust

Anders als der DFB glaubt, ist dafür aber in weiten Teilen auch der DFB verantwortlich. Dass seit der Verbannung von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng öffentlich darüber gestritten wird, warum die drei eigentlich aussortiert wurden, zeigt schon, dass Jogi Löw nicht mehr die Autorität besitzt, solche Diskussionen zu beenden. Die Öffentlichkeit zweifelt Löws Expertise an, denn an eine sportliche Begründung glaubt angesichts der Leistungen der drei in ihren Klubs kaum noch ein Kritiker.

Geht es bei Löw also gar nicht um sportliche Gründe, sondern vor allem darum, in die Hierarchiestruktur der Mannschaft einzugreifen, indem man drei mit der größten Erfahrung, drei, die als unbequem gelten, einfach loswird? Mit sportlichem Erfolg und einer erfrischenden Spielweise hätte diese Taktik aufgehen können, tatsächlich hat man den Eindruck, dass gerade das in der DFB-Elf fehlt: eine klare Hierarchie und eine sichtbare Spielstruktur. Seit dem blamablen WM-Aus 2018 in Russland interpretiert Löw die Nationalmannschaft als "Jugend trainiert für Europa".

Hansi Flick, der Souverän

Neuerdings kann Bundestrainer Jogi Löw genau das von seinem ehemaligen Assi Hansi Flick lernen: Warum ein erfolgreicher Trainer nicht glauben darf, dass er selbst der oberste Chef in seinem Team sein muss, sondern dass die Mannschaft auf dem Feld eine intakte, autarke, natürlich gewachsene Hierarchie braucht, in die sich der Trainer gar nicht groß einmischen soll.

Hansi Flick macht es vor und beweist dadurch seine von allen quotierte Souveränität. Dann gewinnt man selbst mit einem überschaubar großen Kader alle großen Titel eines Jahres. Dass Jogi in seiner Karriere als Bundestrainer noch einen Titel gewinnen wird, davon ist - Stand heute - nicht mehr auszugehen.

Zur Person Thilo Komma-Pöllath:

Der Sportjournalist und Buchautor ("Die Akte Hoeneß") beleuchtet in seinem wöchentlichen Blog "Der LIGAstheniker" das Geschehen in der Fußball-Bundesliga für Eurosport.de. Oft skeptisch, ironisch, kritisch - aber einer muss schließlich den Ball flach halten.

