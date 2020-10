Der 30 Jahre alte Brasilianer versicherte aber auch, dass er in den drei Jahren bei Juventus Turin "reifer" geworden sei.

Auf die Frage nach dem Äußerungen von Hoeneß vor drei Jahren betonte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Wir haben natürlich nicht nur nach Charakter ausgesucht, bei uns wird immer noch Fußball gespielt." Und diesbezüglich "wissen wir, was Douglas hier geleistet hat". Von 2015 bis 2017 bestritt der Stürmer unter Trainer Pep Guardiola 50 Spiele in der Bundesliga (8 Tore) sowie 20 in der Champions League (4).