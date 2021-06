Publiziert 02/06/2021 Am 20:11 GMT

Laut "Sport 1" sollen Eric Maxim Choupo-Moting fünf konkrete Anfragen anderer Vereine vorgelegen haben.

In seiner Premieren-Saison in München erzielte er in 32 Pflichtspieleinsätzen neun Tore.

Am erfolgreichsten war Choupo-Moting in der Champions League mit vier Treffern in sieben Spielen.

Der Kameruner kam im vergangenen Oktober ablösefrei von Paris Saint-Germain an die Isar.

