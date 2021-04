Fußball

FC Bayern - Trainer Hansi Flick über Meisterschaftskampf: "Man muss mit allem rechnen"

In dieser Saison kann der FC Bayern nur die Meisterschale an sich reißen. Bayern-Trainer Hansi Flick spricht über das Titelrennen. Das kann aus seiner Sicht trotz des aktuellen Fünf-Punkte-Vorsprungs auf Leipzig auch bis zum Ende dauern. Dennoch wollen sich die Münchner die Trophäe natürlich so schnell wie möglich sichern.

00:01:37, 16/04/2021 Am 13:12