Michael Ballack, der vom FC Bayern im Sommer 2006 zum FC Chelsea wechselte, spielte in London in seiner ersten Saison unter José Mourinho. Ballack beschrieb den portugiesischen Trainer bei "Bayern-Insider" als "sehr verbissen", wenn es um die Vorbereitung auf eine mögliche neue Aufgabe gehe.

Der Ex-Nationalmannschaftskapitän erklärte: "Die Landessprache ist natürlich ein Thema, das ist auch dem FC Bayern wichtig. Die Kommunikation ist das A und O." Ballack ergänzte: "Ich glaube, das war mal ein Thema, heute ist es keins mehr."

In den vergangenen Jahren war Mourinho, der mit dem FC Porto 2004 und Inter Mailand 2010 die Champions League gewinnen konnte, schon mehrmals als Kandidat bei den Münchnern gehandelt worden. Von einer Verpflichtung hatte der deutsche Rekordmeister bisher aber immer abgesehen.

Das liegt womöglich auch an der mitunter exzentrischen und launischen Art Mourinhos, mit der "The Special One" immer wieder für Aufsehen sorgt.

Mourinho arbeitet ab Sommer in Rom

Seine Erfolge sind jedoch unbestritten. Zusätzlich zu den beiden Champions-League-Triumphen wurde er unter anderem dreimal englischer Meister, dreimal spanischer Meister (zwei als Co-Trainer), zweimal italienischer Meister und zweimal portugiesischer Meister. Hinzu kommen zahlreiche nationale Pokalerfolge und der Gewinn des UEFA-Cups mit dem FC Porto 2003.

In der laufenden Spielzeit trainierte der 58-Jährige die Tottenham Hotspur, wurde jedoch im April entlassen. Um seine Zukunft muss er sich allerdings keine Sorgen machen. Anfang Mai gab die AS Roma bekannt, dass Mourinho den Hauptstadt-Klub ab Sommer übernimmt. Der Portugiese hat in Rom einen Dreijahresvertrag unterzeichnet.

