In der Allianz Arena in München steigt am Samstag, den 6. März, das Spitzenspiel der Bundesliga. Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund. Anstoß ist um 18:30 Uhr.

Trotz einer teilweise holprig verlaufenen Saison führt der FC Bayern weiterhin die Tabelle an. Der Champions-League-Sieger hat zwei Punkte Vorsprung auf den RB Leipzig.

Für den Rivalen aus Dortmund verläuft die Spielzeit enttäuschend. Der BVB hat quasi keine Chance mehr auf die Meisterschaft und muss um die Qualifikation für die Champions League bangen.

Hier gibt es alle Informationen zum Match zwischen dem Rekordmeister und den Dortmundern in der Bundesliga.

FC Bayern - BVB: Die Bundesliga live im TV

Sky zeigt das Match zwischen den Münchnern und Dortmund am Samstag live im TV bei Sky Sport 1.

Bundesliga: Bayern - Dortmund im Livestream

Sky bietet bei SkyGo auch einen Livestream zum Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB an.

Bundesliga: München - BVB im Liveticker

Bei Eurosport.de erhaltet ihr alle Informationen zum Oberhaus des deutschen Fußballs. Hier gibt es auch die Partie aus München im Liveticker.

Die Bundesliga im Radio

Amazon.de berichtet im Bundesligaradio von allen Matches des 24. Spieltags in der Bundesliga.

FC Bayern - BVB: Die letzten zehn Begegnungen

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

07.11.20: Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:3

Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:3 30.09.20: FC Bayern München - Borussia Dortmund 3:2 (Supercup)

FC Bayern München - Borussia Dortmund 3:2 (Supercup) 26.05.20: Borussia Dortmund - FC Bayern München 0:1

Borussia Dortmund - FC Bayern München 0:1 09.11.19: FC Bayern München - Borussia Dortmund 4:0

FC Bayern München - Borussia Dortmund 4:0 03.08.19: Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:0 (Supercup)

Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:0 (Supercup) 06.04.19: FC Bayern München - Borussia Dortmund 5:0

FC Bayern München - Borussia Dortmund 5:0 10.11.18: Borussia Dortmund - FC Bayern München 3:2

Borussia Dortmund - FC Bayern München 3:2 31.03.18: FC Bayern München - Borussia Dortmund 6:0

FC Bayern München - Borussia Dortmund 6:0 20.12.17: FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1 (DFB-Pokal)

FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1 (DFB-Pokal) 04.11.17: Borussia Dortmund - FC Bayern München 1:3

