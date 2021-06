Bei der diesjährigen Tour, die vom 23. bis zum 31. Juli stattfinden soll, haben die Fans auf der ganzen Welt auch erstmals die Möglichkeit, die Vorbereitung der Mannschaft unter dem neuen Coach Julian Nagelsmann mitzuerleben.

Das Motto 2021 lautet: "together we move". Auf dem Programm stehen unter anderem ein Elfmeter-Wettkampf zwischen dem "Team Neuer" und dem "Team Lewandowski".

Im Zuge des "Audi Football Summit" wird die Mannschaft am 24. Juli in der Allianz Arena ein Testspiel gegen Ajax Amsterdam bestreiten.

Außerdem will man in der Vorbereitung exklusive Blicke hinter die Kulissen gewähren und sich auf Themen wie Bewegung und Workouts konzentrieren.

Auch Spielerinnen des Rekordmeisters und Bayern-Legenden sollen mit von der Partie sein.

"In dieser Pandemie haben wir als Verein einmal mehr erlebt, wie stark der Zusammenhalt in unserer FC Bayern-Familie ist: Wir sind uns nah, trotz der Distanz, zu der uns Corona zwingt", lautete das Statement von Vorstand Oliver Kahn in der Mitteilung des Vereins