Dem Bericht zufolge haben der FC Arsenal, Werder Bremen, der VfB Stuttgart und Union Berlin Interesse an Stiller.

Auch Stiller traut sich nach "Sport1"-Informationen nun den nächsten Schritt zu und könne sich offenbar einen Transfer vorstellen. Zudem hat der deutsche Rekordmeister mit Tiago Dantas und Marc Roca zwei weitere Spieler für die Sechser-Position verpflichtet, wodurch seine Einsatzchancen in der Profimannschaft der Münchner sinken dürften.

Der Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison einer der Leistungsträger der zweiten Bayern-Mannschaft. Der damalige Trainer Sebastian Hoeneß hatte den 19-Jährigen nach der Winterpause endgültig von der U19 hochgezogen und als Stammspieler aufgebaut. Auch in der UEFA Youth League konnte der Youngster überzeugen: In sechs Spielen lieferte er sechs Assists und schoss selbst ein Tor.