Manuel Neuer (FC Bayern): "Für neutrale Zuschauer war es ein fantastisches Spiel. Wir mussten kämpfen und können am Ende mit dem Punkt gut leben. Vor dem Spiel sage ich, dass ein Punkt ist nicht ok ist, aber so ist das jetzt in Ordnung. Wir haben in dieser Saison zu viele Gegentore bekommen. Daran müssen wir arbeiten, an der Rückwärtsbewegung, am Stellungsspiel, gerade im Zentrum. Beim 0:1 habe ich versucht, nach vorne zu verteidigen, ich bin insgesamt sechsmal rausgekommen. In der Szene hat es eben nicht gereicht."