Hansi Flick wirkte gelassen. Erstaunlich gelassen angesichts der vielen Herausforderungen, die sich vor ihm aufgetürmt haben: Sein Torgarant Robert Lewandowski ist verletzt, die halbe Abwehr gesperrt, vier seiner Nationalspieler wurden am Mittwoch von Nordmazedonien gedemütigt.

Und das alles vor einem richtungweisenden "Endspiel" um die Meisterschaft gegen den Verfolger RB Leipzig, der die große Chance wittert, Tabellenführer Bayern München im Titelrennen noch einmal nahe zu kommen.

Flick aber setzt für den "Endspurt" der Saison in der Champions League und der Bundesliga auf die mentale Stärke seiner Mannschaft. Es sei die "große Qualität unserer Spieler", sagte er vor dem Duell am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker), "dass sie auf den Punkt da sind, dass sie wissen, worum es geht - und darauf baue ich."

Und deshalb, ergänzte Flick, sei er auch "guter Dinge, dass wir rechtzeitig die Leistung auf dem Platz abrufen können, wie wir sie in den letzten Wochen gezeigt haben". Die sei "klasse" gewesen und "genau das, was wir auch in Leipzig brauchen".

FC Bayern: Davies und Boateng fehlen - Chance für Hernández

Auch wenn Flick es nicht aussprach: Es geht bei vier Punkten Vorsprung auf die Leipziger um den Titel. Der Herausforderer macht da jedenfalls keinen Hehl draus. "Wenn wir nicht gewinnen", betonte RB-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag, "dann ist die Saison zwar nicht vorbei, aber wahrscheinlich der Meisterkampf". Entsprechend "hoch", gestand er, sei der "Kribbelfaktor". Nagelsmann baute daher am Freitag bereits um 9:30 Uhr das erst für 14:30 Uhr angesetzte Training auf. "Also ich bin topmotiviert - und die Jungs sind es auch", sagte er.

Auch Leipzig plagen personelle Probleme, neben dem gelbgesperrten Kevin Kampl fehlen auch die Linksverteidiger Marcel Halstenberg (Quarantäne) und Angeliño (Aufbautraining nach Muskelfaserriss). Wieder einsatzbereit sei der künftige Münchener Dayot Upamecano, sagte Nagelsmann.

Auch Kollege Flick tüftelt an der Aufstellung, hat in Nationalspieler Niklas Süle und Weltmeister Lucas Hernández aber beste Alternativen für die gesperrten Jérôme Boateng (gelb) und Alphonso Davies (rot). Hernández ist bei zwölf Einsätzen von Beginn an ungeschlagen (zehn Siege).

Die Nationalspieler Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané und Serge Gnabry sowie den ebenfalls gebeutelten David Alaba (0:4 mit Österreich gegen Dänemark) dürfte Flick auch problemlos aufrichten können.

Lewandowski-Ausfall: Leipzig wittert Chance

Bleibt die Lücke, die Lewandowski mindestens für die nächsten zwei Wochen hinterlässt. "Da müssen andere in die Bresche springen", sagte Thomas Müller. Nur wer? Lewandowski hat von den bislang 78 Treffern der Bayern immerhin 35 erzielt. Flick wollte nur so viel sagen: Eric Maxim Choupo-Moting sei "durchaus eine Option".

Dass Weltfußballer Lewandowski fehlen wird, ist für Nagelsmann freilich nur ein kleiner Vorteil. "Natürlich", sagte er, "wäre Bayern mit ihm besser", der treffsichere Pole sei nun mal "ein außergewöhnlicher Stürmer mit einer außergewöhnlichen Quote". Aber: Die Münchner hätten eben trotz allem und immer noch "eine Weltklasse-Mannschaft", betonte Nagelsmann.

Was nichts daran ändert, dass die Leipziger ihre große Chance wittern: "Die Jungs", beteuerte Sportdirektor Markus Krösche, "haben die innere Überzeugung, von daher ist es klares Ziel, Bayern zu schlagen."

