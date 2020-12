Thomas Müller und Manuel Neuer nehmen sich beim FC Bayern München raus, manche Dinge selbst bestimmen zu dürfen. So wie in der Schlussphase des Spitzenspiels gegen RB Leipzig, als die Frage war: Voll aufs 4:3 gehen oder mit dem Remis zufrieden sein?

Also tagte kurz der Mannschaftsrat. "Ich habe mich am Schluss mit Manu ausgetauscht, ob wir wirklich volles Risiko gehen wollen", erzählte Müller später vom Treffen im eigenen Strafraum, "aber ich denke es war besser, dass wir es nicht übertrieben und nicht noch einen Konter zugelassen haben."

Bundesliga Hoppla! Sané schimpft über "Drecksbälle" der Mitspieler VOR 13 STUNDEN

So blieb's beim 3:3 und damit dem status quo in der Tabelle: Bayern vorne (23 Punkte) – Leipzig (21) und Borussia Dortmund (19) dahinter. "Wir mussten kämpfen", sagte Neuer: "Wir sind mehrmals in Rückstand geraten und können am Ende mit dem Punkt gut leben. Für uns war dann schon eher entscheidend, dass Leipzig nicht gewonnen hat, sonst sähe es in der Tabelle anders aus."

Mit einem kleinen Nebeneffekt: Das noch ungeschlagene Bayer Leverkusen (19) kann sich am Sonntag mit einem Sieg beim FC Schalke 04 (18:00 Uhr im Liveticker) noch in Schlagdistanz bringen.

Der FC Bayern ist angeschlagen

Dass sich die Triple-Sieger gegen Leipzig am Ende mit einem Punkt zufriedengaben, hat derweil große Aussagekraft: Die Bayern sind angeschlagen.

Mit nunmehr 16 Gegentoren haben die Münchner, Stand Samstagabend, sogar nur noch die neuntbeste Abwehr der Liga. Mittelmaß. Zum Vergleich: 2015/16 mussten die Bayern in der gesamten Saison nur 17 Gegentreffer hinnehmen.

Was sie besonders ärgert: Gegen Leipzig sahen erneut alles drei Gegentore spielerisch leicht aus. "Ich war unglaublich frei und fast selbst überrascht", meinte Emil Forsberg, Torschütze zum 3:2 (48.) über sein Kopfballtor ohne Bayern-Spieler in unmittelbarer Nähe: "Es war einfach, den rein zu machen."

Zu einfach für den Geschmack von Bayern-Coach Hans-Dieter Flick, den die Abwehrschwäche ins Grübeln bringt.

Emil Forsberg (rechts, RB Leipzig) traf gegen den FC Bayern zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung Fotocredit: Getty Images

Flick denkt laut über Strategiewechsel nach

Aufgrund vieler Verletzungen musste der 55-Jährige die Abwehrreihe zuletzt immer wieder umbauen. "Wir müssen wechseln, dadurch stimmt die Abstimmung nicht, wie es sein sollte, weil wir hoch agieren und damit den Gegner mehr Möglichkeiten geben", analysierte Flick.

Mit dem Fragezeichen, ob Bayern den Spielstil – vereinfacht ausgedrückt: offensiv mit teilweise extremen Gegenpressing – verändern muss, um defensiv sicherer zu stehen.

"Das sind Dinge, die wir im Trainerteam einfach mal überlegen müssen, ob wir das vielleicht auch ein bisschen anpassen für die letzten vier Spiele vor Weihnachten", meinte Flick grüblerisch. Ähnlich hatten sich der Coach und Leon Goretzka schon kurz nach Saisonstart geäußert.

Anfang Dezember sei es jedoch nicht so einfach, "das in die wenigen Trainingseinheiten einfließen zu lassen", dachte Flick weiter laut nach: "Für Automatismen fehlt aktuell einfach die Zeit."

Schon 13 verschiedene Abwehrformationen

Interessant ist aber auch folgender Fakt: In 18 Pflichtspielen hat Flick schon 13 verschiedene Abwehrformationen aufgestellt. Nur zwei Abwehrreihen kamen überhaupt mehrfach zum Einsatz: Die Variante mit Lucas Hernández links, David Alaba links innen, Niklas Süle rechts innen und Benjamin Pavard rechts darf sich mit vier Berufungen "Stammabwehr" nennen.

Dreimal spielte Bayern mit Jérôme Boateng statt Süle innen (und sonst ebenfalls mit Hernández, Alaba und Pavard). Elf andere Varianten kamen entsprechend nur ein einziges Mal zum Einsatz – schwierig, sich so einzuspielen und alle Rädchen immer wieder perfekt ineinander greifen zu lassen.

Laut Neuer hapere es insbesondere "an der Rückwärtsbewegung und am Stellungsspiel im Zentrum. Wir bekommen zu viele Gegentore. Das ist ärgerlich, daran müssen wir arbeiten."

Bayern-Keeper Neuer hat das Nachsehen gegen Nkunku Fotocredit: Getty Images

Wobei Bayerns Defensivprobleme nicht nur auf die Abwehrreihe bezogen werden dürfen. "Es liegt nicht immer nur an den letzten Vier", hatte Flick unmittelbar vor dem Leipzig-Spiel beinahe prophetisch gesagt und war hernach von seiner gegen den Ball insgesamt zu passiven und vor allem zum wiederholten Mal nicht kompakt genug auftretenden Mannschaft bestätigt worden.

"Wenn du so spielst wie wir mit einer Verteidigung auf diesem Niveau, ist es wichtig, dass du immer wieder nachschiebst", dozierte Flick zum Forsberg-Tor: "So frei darf er niemals stehen."

Bayern fehlt die Frische

Um punktuelle Auflösungserscheinungen zu verhindern, scheint Bayern aber die nötige Frische zu fehlen. "Jeder will, aber wir machen aktuell in vielen Situationen Fehler", meinte Müller. "Da kommen wir nicht so richtig ran an die Wurzel, ehrlich gesagt."

Zu merken auch an einem anderen Problem: mangelnder Kreativität im Aufbauspiel. Banal gesagt fehlt es den Münchnern bisweilen an der Geduld, den Ball über viele Stationen strukturiert nach vorne zu tragen. Dann wird versucht, es über weite, ungenaue Bälle zu erzwingen.

"Wenn wir den Ball flach haben laufen lassen, war ich damit sehr zufrieden. Oftmals haben wir aber hohe, lange Bälle eingestreut, ohne etwas vorbereitet zu haben", bemängelte Flick: "Das wollen wir so nicht sehen. Da war ich nicht happy."

Akustisch gut hörbar war die Frustration über diesen Umstand auch bei Leroy Sané, der gegen Leipzig nach einem ungenauen Diagonalball etwas von "Drecksbällen" grummelte. "Wir müssen schon gucken, dass wir einen Spielfluss haben", kritisierte Flick: "Ich hätte schon gerne, dass wir den Ball flach auf dem Boden halten und schnell zirkulieren lassen."

Am Ende retten sich die Bayern im Dezember 2020 meist über die individuelle Klasse ins Ziel – gegen Leipzig personifiziert vom frisch aufspielenden Jamal Musiala, dem Dreifach-Vorbereiter Kingsley Coman und Doppeltorschütze Thomas Müller.

Flick nach Topspiel verärgert: "Tore zu leicht bekommen"

Flick-Premiere: Zwei Liga-Heimspiele ohne Sieg in Folge

So kompensierte der Tabellenführer auch ein schwächeres Spiel vom abgemeldeten Top-Torjäger Robert Lewandowski (nur ein Torschuss) und dem blassen Flügelstürmer Sané (nur eine Ballaktion in Leipzigs Strafraum).

Mit dem Schönheitsfehler, dass Bayern mit dem 1:1 in Madrid und dem 3:3 gegen Leipzig nun erstmals seit fast genau einem Jahr (7.12.19) zwei Spiele in Folge sieglos blieb. Zwei Liga-Heimspiele ohne Sieg hatte Bayern derweil letztmals im Herbst 2018 aneinandergereiht.

Verloren haben die Münchner 2020 aber dennoch weiter nur ein einziges Mal (beim 1:4 in Hoffenheim). "Wir machen zu viele Fehler, aber die Einstellung an sich ist gut", meinte Müller. So parierten die Bayern gegen Leipzig zum sechsten Mal in den letzten sieben Spielen einen 0:1-Rückstand und glichen später auch noch nach 2:3 aus.

"Wir sind zweimal wieder zurückgekommen, das muss man auch sehen", meinte Flick, der deswegen auch nicht unzufrieden mit dem Remis war.

Denn: "Das Pensum, das wir seit fast einem Jahr haben, ist einfach Wahnsinn. Wie die Mannschaft von der Mentalität her auftritt, ist gut. Dass Müdigkeit da ist, ist auch verständlich. Trotzdem: Wir haben jetzt noch zwei Wochen und müssen gucken, dass wir die Tabellenführung verteidigen."

Auch wenn dazu wieder ein kurzes Gespräch zwischen Neuer und Müller im eigenen Strafraum nötig ist.

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern nach Remis gegen Leipzig in Sorge um Martínez und Boateng

Musiala beeindruckt auch Nagelsmann: "Schwer zu greifen"

Bundesliga Drei Dinge, die auffielen: Musiala steigt im Ranking VOR 14 STUNDEN