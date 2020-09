Die erstmals vergebene Auszeichnung "UEFA-Trainer des Jahres" geht hingegen in jedem Fall an einen Deutschen. Auf der am Mittwoch veröffentlichten "Shortlist" der UEFA stehen in Hansi Flick (Bayern München), Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Julian Nagelsmann (RB Leipzig) ausnahmslos deutsche Fußballlehrer.