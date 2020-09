Der Transfersommer sei lang, betonte Hasan Salihamidzic in den vergangenen Wochen immer wieder entspannt. Doch inzwischen steht der Sportvorstand von Bayern München unter erheblichem Druck. Nur noch bis kommenden Montag (5. Oktober) hat Salihamidzic Zeit, die dringend erforderlichen Verstärkungen beim Quadruple-Sieger zu realisieren.

Die Ungeduld wächst, nicht erst seit dem 1:4 in Hoffenheim. Trainer Hansi Flick wies zuletzt immer wieder eindringlich darauf hin, "dass wir nachlegen müssen". Angesichts des stressigen Programms in den kommenden Wochen brauche man "in der Breite gute Qualität", betonte Flick. Doch passiert ist bisher wenig.