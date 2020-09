1. Sané fügt sich nahtlos ein

Dass beim FC Bayern die Rückennummern 7 und 10 auf den Flügel wirbeln, kommt einem irgendwie bekannt vor. Arjen Robben und Franck Ribéry, das war jedoch gestern. Die Zukunft der Bayern heißt seit Freitagabend: Serge Gnabry - jetzt mit der 7 - und Leroy Sané.

Bundesliga Schalker Frust nach Offenbarungseid: "Das war naiv!" VOR 2 STUNDEN

Ersterer machte gleich mit drei Toren (4./47./59.) gegen Schalke auf sich aufmerksam. Letzterer fügte sich in seinem ersten Pflichtspiel für Bayern gegen seinen Jugendklub aber mindestens genauso gut ein.

Sané traf nicht nur zum zwischenzeitlichen 7:0 (71.), sondern war an ähnlich vielen Offensivaktionen wie Gnabry beteiligt und legte seinem Nationalmannschaftskollegen auch zwei Treffer auf.

Auffällig dabei: Anders als Robben und Ribéry, die per se eher die Außenlinie hielten und von dort mit ihrem stärkeren "Innenfuß" nach innen zogen, agierten Gnabry und Sané mehr in den Halbräumen, wechselten auch mal die Seiten.

In den Halbräumen hatten sie zum einen mehr Bindung zum Spiel, zeigten aber auch ordentlich Zug zum Tor. Klar, der Weg zum Glück ist dort bekanntlich kürzer. Nicht selten tauchten die beiden in Abschlussposition im Strafraum auf - und schlugen zu.

Eine Augenweide war dabei das 4:0 kurz nach der Pause: Über acht Stationen, sechs davon direkt, kombinierten sich die Bayern von der eigenen Eckfahne zum Treffer. Sané und Gnabry waren dabei die letzten drei Statione.

"Das ist jetzt ein Maßstab für beide und die ganze Mannschaft", sagte Trainer Hans-Dieter Flick nach der Partie zufrieden.

Sané meinte: "Ich bin noch nicht ganz bei hundert Prozent, aber ich will immer meinen Input dazu geben, das Spiel einfach zu machen und zu gewinnen." In der Tag wirkte das Bayern-Spiel durch ihn noch schnörkelloser, geradliniger. Gegen desolate Schalker reichte oft ein langer Diagonalball von Joshua Kimmich auf einen der Flügel, um die ganze Abwehr auszuhebeln.

"Man kann sehen: Die Mannschaft war im letzten Jahr schon sehr, sehr top und ist immer noch hungrig, obwohl sie das Triple gewonnen hat", fasste Sané das Ungleichgewicht zusammen.

Kingsley Coman - der dritte Flügelstürmer der Bayern und bekanntlich Matchwinner des Champions-League-Endspiels - fehlte im Übrigen nur, weil er Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte und deshalb trotz eigener Negativtestung in Quarantäne verbleiben musste.

In Flicks 1a-Elf wird sich der Franzose nun aber der Konkurrenz von Sané erwehren müssen. Bleibt die Form seiner Flügelstürmer stabil, muss sich der Bayern-Trainer aber erstmal keine größeren Sorgen machen.

2. Kimmich glänzt mit Thiago-Pässen

Rein optisch wird Joshua Kimmich einem gewissen Thiago Alcántara wohl nie besonders ähnlich sein. Auf dem Spielfeld jedoch lebte der deutsche Nationalspieler am Freitagabend gegen den FC Schalke seine Thiagohaftigkeit aus.

Wenige Stunden zuvor hatten die Bayern den Wechsel des Spaniers zum FC Liverpool bekannt gegeben. Kimmich schnappte sich sogleich dessen Rückennummer und lief am Abend gleich mit der 6 auf dem Rücken auf.

Anders als in der Endphase der Champions League spielte Kimmich auch wieder zentral im Mittelfeld neben Leon Goretzka - also in eben jener Rolle, die Thiago im Schlussspurt zum Triple ausgefüllt hatte.

Und wie er sie ausfüllte: Gerade in der Anfangsphase, als Schalke noch zuckte, sogar die erste Chance hatte, drückte Kimmich dem Spiel seinen ganz persönlichen Stempel auf.

Keine vier Minuten war die Saison alt, da spielte der Nationalspieler einen sehenswerten Pass aus der eigenen Hälfte auf Serge Gnabry. Eine Ballannahme, eine Körpertäuschung und einen Abschluss mit links später waren die Bayern schon in Front.

Nach dem folgenden Schalker Anstoß hätten die Bayern fast schon wieder nachgelegt: Kimmich war es, der den Ball in der gegnerischen Hälfte eroberte und von halbrechts in den Lauf von Leroy Sané spielte, der jedoch an Keeper Ralf Fährmann hängen blieb. Robert Lewandowski scheiterte im Nachsetzen am Fuß von Sebastian Rudy.

Beim tatsächlichen 2:0 hatte Kimmich schon wieder seinen Fuß im Spiel. Der Sechser hatte sich in den Fünfer gestohlen und dort eine scharfe Gnabry-Flanke auf Thomas Müller weitergeleitet, der wiederum mustergültig für Torschütze Leon Goretzka zurücklegte (19.).

Doch zurück zum Thema: Als Kimmich den Ball kurz darauf in der eigenen Hälfte gegen Amine Harit vertändelte, erinnerte auch das an Thiagos Leichtfußmomente. Seinen Fehler machte der neue 6er nur Sekunden später wieder gut, in dem er einen sehenswerten Diagonalball auf Sané schlug, was zur nächsten Bayern-Großchance führte.

So ging das weiter: Kimmich hatte selbst das nächste Tor auf dem Fuß (24.) - Fährmann parierte. Steckpass Kimmich auf Lewandowski - Ozan Kabak foulte, Elfmeter, der Gefoulte verwandelte selbst zum 3:0 (31.).

Von Kimmich angeführt, hätte Bayern schon zur Pause 5:0 in Front sein können.

Offensiv aktiv blieb er auch nach der Pause; vor Gnabrys 5:0 schickte er Vorlagengeber Sané mit einem Chippass hinter die Kette, später bereitete er auch noch Sanés Premierentreffer (7:0, 71.) mit einem Steilpass vor.

Insgesamt brachte Kimmich 97 Prozent seiner Zuspiele und davon 42 seiner 43 Pässe in der Schalker Hälfte zum Mitspieler - ein Wert, den selbst Thiago nur selten erreichte.

Alles natürlich immer auch möglich gemacht durch Schalker Zutun: "Ich rede nicht oft über den Gegner, aber der hat's heute auch wirklich nicht gut gemacht", sagte Thomas Müller stellvertretend für die bayrische Verblüffung: "Ich war selbst oft überrascht, wie einfach der Pass von der Sechs oder den Innenverteidigern in gefährliche Räume möglich war."

3. Ein Plädoyer für die Jugend

Blickte man vor Spielbeginn auf den Spielberichtsbogen, musste man sich schon ein bisschen verwundert die Augen reiben. Wie ein gut austarierter Kader sah das Team des FC Bayern nicht aus; "Ochsenabwehr" mit vier Innenverteidigern (Pavard, Süle, Boateng, Hernández) in der Startelf, dazu eine im Gros sehr juvenile Bank - dabei fehlten mit David Alaba (muskuläre Probleme), Kingsley Coman (Quarantäne nach Kontakt zu infizierter Person) und Tanguy Nianzou Kouassi (Oberschenkelverletzung) gerade mal drei Profis.

Doch zieht man den wechselwilligen Martínez ab, haben die Bayern aktuell gerade mal 13 Feldspieler über 21 Jahren im Kader - für Flick entschieden zu wenig, wie er am Rande des Schalke-Spiels erneut betonte.

Es warten eben "wahnsinnig viele Spiele" in enger Taktung auf Bayern, sagte Flick und forderte deshalb erneut: "Es ist notwendig, dass wir den Kader mit Qualität ergänzen. Wir brauchen Verstärkung."

Die Saison ist nunmal kurz und deshalb besonders strapaziös für den Triple-Sieger, der so gerne wieder auf allen drei Hochzeiten tanzen und in den kommenden zwei Wochen auch gerne noch zwei Supercuptitel mitnehmen würde.

Einen weiteren Flügelstürmer hätte der Trainer deshalb schon noch gerne, noch wichtiger wäre ihm allerdings ein gelernter Rechtsverteidiger vom Schlage eines Sergiño Dest (Ajax Amsterdam), dessen Transfer die Münchner am Freitagabend nicht bestätigen konnten oder wollten.

Und wenn die Bayern schon mal auf Shoppingtour sind, wäre auch ein zentraler Mittelfeldspieler wohl nicht schlecht für Flick, um den Substanzverlust nach den Abgängen von Coutinho und Thiago so wie dem zu erwartenden Transfer von Martínez (zurück nach Bilbao) kompensieren zu können.

Das Problem für Flick: Die Bosse rechnen derzeit sehr genau gegen, wie wirtschaftlich tragbar und auch vertretbar weitere Transferausgaben angesichts von kostspieligen Vertragsverlängerungen mit Thomas Müller, Manuel Neuer und David Alaba (ausstehend) und vor allem fehlender Einnahmen in Zeiten von Corona sind.

Die Startelf der Münchner ließ sich am Freitagabend ja dennoch sehen, reichte dicke für Schalke. Dazu konnte Flick mit den Einwechslungen von Michael Cuisance, Chris Richards, Jamal Musiala (alle 73.) und Joshua Zirkzee (83.) dem Nachwuchs weitere Chancen auf Spielpraxis geben.

Musiala avancierte mit seinem sehenswerten Treffer zum 8:0 (81.) sogar mit seinen 17 Jahren, sechs Monaten und 23 Tagen zum jüngsten Bayern-Torschützen jemals in einem Pflichtspiel. "Jamal hat ein wunderbares Tor gemacht", freute sich dann auch Flick: "Das macht er auch im Training so. Wir sind froh, dass er das heute auch zeigen konnte."

Das könnte Dich auch interessieren: Flick kündigt Transfers an: "Werden ein oder anderen Neuzugang bekommen"

#SotipptderBoss: Es geht wieder los! Bundesliga-Tipps zum 1. Spieltag

Bundesliga Schalke desolat: Hungrige Bayern feiern 8:0-Schützenfest zum Auftakt VOR 3 STUNDEN