Spielt er oder spielt er nicht? Vor dem Bundesligaauftakt gegen Schalke liegen die Blicke der Bayernfans vor allem auf Leroy Sané. Hansi Flick lässt sich vor der Partie natürlich nicht in die Karten schauen: "Leroy hat bei der Nationalmannschaft gespielt, warum soll er dann bei uns nicht anfangen?"

Sanés Fitness sei auf einem guten Level. "Er wird bald bei 100 Prozent sein. Aber über die Aufstellung verrate ich natürlich nichts."

Der Unterschied zu Gnabry und Coman

Ob schon von Beginn an gegen Schalke oder als Einwechselspieler – der FC Bayern darf sich durch Sané durchaus einige neue Impulse verhoffen. Er ist ein anderer Spielertyp als Serge Gnabry oder Kingsley Coman, auch vom nach Italien zurückgekehrten Ivan Perisic unterscheidet sich der deutsche Nationalspieler. Sané ist ein sehr geradliniger Spieler. Während Gnabry hauptsächlich über das Kombinationsspiel kommt und Situationen auf engem Raum löst und Coman eher der klassische Dribbler mit vielen Finten ist, agiert Sané am Flügel sehr klassisch.

Er positioniert sich oft und gerne sehr weit außen. Dort fordert er den Ball in den Fuß, um dann mit Tempo auf den Gegner zuzulaufen. Macht der Gegenspieler ganz normal den Weg ins Zentrum zu, legt Sané sich den Ball mit dem linken Außenrist links vorbei und sprintet Richtung Grundlinie - anders als Coman und Gnabry, die eher den Weg ins Zentrum suchen.

Kommt er über links, zeichnet sich Sané vor allem über seine gute Flankenqualität aus. Diese ist nicht nur technischer, sondern auch individualtaktischer Natur. Er weiß genau, aus welcher Position er einen gechippten Ball auf den langen Pfosten spielen und wann er den Ball scharf flach auf Höhe des Fünfmeterraums auf den kurzen Pfosten bringen muss. Von ersteren Bällen wird wohl vor allem Thomas Müller profitieren, der sich immer wieder mit einer Lauffinte vom Gegner zum langen Pfosten absetzt, in die Bälle am kurzen Pfosten wird sich allen voran Robert Lewandowski werfen.

Neue Aufgaben in der Pressingmaschine

In München erwartet Sané aktuell wohl DIE Pressingmaschine des Weltfußballs. Gerade in der K.o.-Phase der Champions League zeigte Bayern eine Intensität gegen den Ball, die selbst Klopps Liverpool in den Schatten stellte. Sané ist das hohe Anlaufen aus seiner Zeit unter Pep Guardiola gewöhnt. Seine Intensität und Bereitschaft bei der Arbeit gegen den Ball ist für einen Offensivspieler sehr gut, dennoch muss er sich beim Timing und bei der Art und Weise des Anlaufens umstellen.

Bei Manchester City wurde der Gegner immer nach außen gelenkt, Sané war also klar zuständig für den gegnerischen Außenverteidiger. Bei Bayern haben die Flügelstürmer jedoch die Aufgabe, immer auf dem Sprung zu sein zwischen Innen- und Außenverteidiger. Hier kommt es nicht nur auf Intensität, sondern vor allem auf das Timing an. Ein Schritt zu spät und der Innenverteidiger kann den Außenverteidiger freispielen – Bayerns Pressing läuft dann ins Leere und es ergeben sich gute Chancen gegen die extrem hochstehende Viererkette. Sowohl beim Erdrutschsieg gegen Barcelona als auch im Finale gegen Paris gab es einige Momente, in denen es hätte gefährlich werden können.

Funktioniert die Turbo-Seite mit Davies?

Sollten Sané und Alphonso Davies gemeinsam auf der linken Seite spielen, kann man wohl zurecht vom schnellsten Flügel der Fußballwelt sprechen. Doch passen die beiden Sprinter zusammen? Beide haben ihre Stärken an der Linie. Will Davies also wie gewohnt mit Tempo auf der Seite nachschieben, muss Sané rechtzeitig einrücken oder einen tiefen Weg hinter die Abwehrkette machen - ansonsten blockiert er die Seite zusammen mit dem gegnerischen Rechtsverteidiger.

Anders als in Manchester, wo Pep Guardiola den Linksverteidiger hinter Sané oft eingerückt spielen ließ, muss der Neuzugang sein Spiel also ein Stück weit anpassen. Er wird häufiger im Halbraum agieren und einen höheren Anteil seiner Aktionen unter Gegnerdruck von allen Seiten starten müssen. Hier sah man in der Vergangenheit sowohl in einigen Szenen bei Manchester City, vor allem aber in der DFB-Elf, dass Sané in puncto Orientierung und Ballmitnahme auf engstem Raum noch nicht mit den ganz großen Stars mithalten kann.

Es wird interessant zu beobachten, ob Flick Davies daher eine etwas andere Rolle zuteilt. Spannend und vielversprechend wäre zum Beispiel eine Rollenverteilung, in der Sané sehr breit, aber dafür nicht ganz hochstehen würde und Davies nach Anspiel auf Sané im Sprint "vorderläuft" - also in die Schnittstelle zwischen Innen- und Außenverteidiger. So könnte man das Tempo der beiden Spieler nutzen, da Sané entweder direkt durchstecken könnte oder aber durch Davies´ Laufweg ein ganz klar isoliertes Eins-gegen-Eins bekommt.

Eurosport-Check: Leroy Sané ist ein weiterer Topspieler für den FC Bayern. Mit seiner Geradlinigkeit und seinen guten Flanken kann er besonders für Müller und Lewandowski zu einem wichtigen Zuarbeiter werden. Gelingt es Flick, eine gute Struktur und Rollenverteilung in Ballbesitz zu finden, in der Sané und Davies sich nicht gegenseitig blockieren, wird jeder Gegner Schwierigkeiten mit Bayerns linker Seite bekommen.

