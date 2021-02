Genau wie Trainer Flick sei auch Sportvorstand Salihamidzic mit der "großen und wichtigen Aufgabe" betraut, "die Mannschaft so erfolgreich wie möglich zu gestalten", erklärte Rummenigge.

Am Ende gehe es beim FC Bayern um Titel und beide hätten im vergangenen Jahr einen großen Beitrag zum zweiten Triple der Vereinsgeschichte geleistet.

GESTERN AM 18:06

Auch Rummenigge selber hat Erfahrung mit dem Erfolg untergeordneten Streitgesprächen gemacht. "Ich hatte auch mit Uli Hoeneß hin und wieder mal unterschiedliche Meinungen. Aber deswegen habe ich nie ein großes Problem mit Uli gehabt", so der 65-Jährige weiter.

Erst kürzlich hatte Vorstandsmitglied Oliver Kahn eingeräumt, dass es "so eine Art Streitkultur" zwischen Flick und Salihamidzic gebe. "Das ist in der Tat so'', sagte Kahn auf konkrete Nachfrage bei "Sky90".