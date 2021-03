Zudem habe der offensive Mittelfeldspieler ein Arbeitspapier bis Juni 2026 unterschrieben. Damit sicherten sich die Münchenern die Dienste eines ihres größten Talente langfristig.

Bereits vor einigen Wochen war in verschiedenen Medien über die bevorstehende Vertragsunterschrift berichtet worden. Zunächst hieß es allerdings, dass Musiala bereits an seinem 18. Geburtstag, am 26. Februar, den neuen Profivertrag unterzeichnen sollte.

Der gebürtige Stuttgarter stand in dieser Saison bereits in 26 Spielen für die Bayern-Profis auf dem Platz. Auch in der Champions League kam Musiala vier Mal zum Einsatz, zuletzt im Achtelfinale gegen Lazio Rom (4:1). Dort erzielte der 18-Jährige auch sein erstes Tor in der Königsklasse.

Vor kurzem traf Musiala zudem eine Entscheidung bezüglich seiner Nationalmannschaftslaufbahn. "Ich habe einfach auf mein Gefühl gehört, das mir immer wieder mitgeteilt hat, dass es die richtige Entscheidung ist, für Deutschland zu spielen", erklärte der Youngster kurz vor seinem 18. Geburtstag

Musiala hatte in den vergangenen Jahren in der U17 und U21 Englands gespielt. Einzig 2018 war er auch in der deutschen U16 in zwei Spielen aufgelaufen.

