Der Weltmeister von 2014 war während der Klub-WM einen Tag vor dem Finale positiv auf das Coronavirus getestet worden und musste sich daraufhin im Wüstenstaat in Isolation begeben. Am Freitag vergangener Woche reiste er dann unter Aufsicht der Gesundheitsbehörden und mit medizinischer Betreuung in einer Ambulanz-Maschine nach München. Im Anschluss begab sich Müller direkt in häusliche Isolation.