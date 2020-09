Er habe in diesem Zusammenhang auch "vermisst", führte Hoeneß weiter aus, dass sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) "entsprechend positioniert hat. Der DFB hat von Franz Beckenbauer in einem Maß profitiert, der müsste ihm ein Leben lang dankbar sein."

Man dürfe das Leben von Beckenbauer, der am Freitag seinen 75. Geburtstag feierte, "nicht auf diese eine Geschichte reduzieren", so Hoeneß weiter: "Sein Leben ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Die Behandlung, die er erfährt, ist nicht in Ordnung."