Maximilian Philipp wirkte ziemlich bedröppelt. "Sie haben den besten Torwart der Welt drin und wahrscheinlich auch den besten Spieler der Welt. Das ist halt Bayern München", meinte der Offensivspieler des VfL Wolfsburg nach dem 1:2 (1:1) beim FC Bayern am 12. Spieltag der Bundesliga - übrigens tatsächlich die erste Saisonpleite der Wölfe.

"Ich habe meiner Mutter zum Geburtstag drei Punkte versprochen", meinte Bayern-Trainer Hans-Dieter Flick: "Die hat Manuel am Ende festgehalten."

Das - und was uns sonst noch auffiel in drei Punkten.

In den letzten sechs Bundesliga-Spielen lag Bayern nun jeweils 0:1 in Rückstand – das schaffte sonst nur Schalke. Der feine Unterschied: Bayern verlor keine dieser Partien, drehte drei noch in einen Sieg um.