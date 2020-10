Manuel Baum sprach betont ruhig und mit Bedacht. Der Neu-Trainer von Schalke 04 wollte die königsblaue Krise nicht noch größer reden, als sie ohnehin schon ist. Aber natürlich kennt auch der 41-Jährige die Horrorzahlen, die die Fans bewegen. Null Punkte auf dem Konto nach drei Spielen, nur ein Tor geschossen und 15 kassiert. Und nun droht zu Baums Heimdebüt zu allem Überfluss auch noch ein Vereins-Negativrekord.

Drei Punkte wären für den Tabellenletzten "natürlich extrem wichtig", sagte Baum vor der Partie gegen Union Berlin (Sonntag, 18 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de): "Wir wollen alles dafür geben, dass wir die drei Punkte hier behalten". Ähnlich klang auch Markus Gisdol, Baums Kollege vom Nullinger-Klub 1. FC Köln, vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt: "Ich vertraue meiner Mannschaft, dass sie dagegen hält."

Bundesliga Ex-Stürmerstar stichelt gegen Lewandowski: "Ich bin einzigartig" VOR 2 STUNDEN

Drei Spiele, null Punkte: Die Traditionsklubs Schalke und Köln hatten sich den Saisonstart ganz anders vorgestellt. Der Druck wird größer, Siege müssen her. Auch wenn die Saison ein "Marathon" sei und "kein Sprint", wie Baum sagte. Die Knappen haben ihre vergangenen sechs Bundesliga-Spiele alle verloren und damit den Vereins-Negativrekord eingestellt - sieben Mal in Folge hat Schalke in der Bundesliga noch nie verloren. Und nächste Woche steigt das Derby bei Borussia Dortmund.

Beide Klubs hoffen nach der Länderspielpause auf eine Art Neustart. Auf Schalke habe sich in den vergangenen Monaten "viel angesammelt", was schiefgelaufen sei, sagte Baum, der Ende September die Nachfolge von David Wagner angetreten hatte. Zuletzt habe das Team im Training und im Testspiel gegen den Zweitligisten SC Paderborn (5:1) aber "gute Qualität" auf den Platz bekommen. Gegen Union, defensiv eine der "ekligsten" Mannschaften der Liga, will es Baum mit seinem neuen Anführer Mark Uth "offensiver" angehen als zuletzt, "ohne die Defensive zu vernachlässigen".

Gisdol: "Wir haben uns in vielen Bereichen verbessert"

Auch in Köln wird die Stimmung nach 13 Spielen ohne Sieg ungemütlicher, doch damit soll Schluss sein. "Wir haben fast den ganzen Kader beisammen, ich freue mich, dass wir aus dem Vollen schöpfen können", sagte Gisdol, für den unter anderem der zuletzt verletzt Anthony Modeste gegen die Eintracht (Sonntag, 15:30 Uhr) wieder eine Option ist: "Jetzt müssen wir schauen, dass wir Zählbares hinbekommen."

Gisdol interessiert sich nach eigener Aussage gar nicht für "irgendwelche Serien". Die Niederlagen in den ersten drei Spielen habe er "intensiv analysiert", es gehe nun darum, die "individuellen Fehler" abzustellen. "In der Basis" stimme aber vieles: "Wir haben uns in vielen Bereichen verbessert, jetzt müssen wir nur noch die Ergebnisse verbessern." Gleiches gilt für Schalke - die Nullinger hoffen auf die Wende am Wochenende.

VERBALATHLETEN - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Die mächtigste Frau im Weltfußball: Das ist Chelseas Marina Granovskaia

(SID)

Spektakuläres Tauschgeschäft mit Ronaldo? Juve möchte Mbappé

DFB-Pokal Drei Dinge, die auffielen: Choupo-Moting überzeugt als Lewy-Ersatz VOR 7 STUNDEN