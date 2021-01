Schalke taumelt auch unter dem vierten Trainer in dieser Saison dem Abgrund entgegen. "Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt", sagte Gross (66) mit einem gequälten Lächeln über seine denkbar schlecht gestartete Rettungs-Mission. Doch Schalke braucht mehr als das Prinzip Hoffnung, um den Abstieg doch noch zu verhindern.

Angreifer Mark Uth, der drei Wochen nach seiner Gehirnerschütterung als einziger Schalker überzeugen konnte, forderte nach dem Abpfiff im Berliner Olympiastadion öffentlich Verstärkungen. "Die Verantwortlichen müssen auf dem Transfermarkt unbedingt tätig werden. Wir brauchen Spieler, die uns sofort helfen", sagte der Ex-Nationalspieler. In der Verfassung der erbärmlichen zweiten Halbzeit sei man nämlich "nicht wettbewerbsfähig".

Für die katastrophale Zusammenstellung des Kaders ist Jochen Schneider verantwortlich, der Sportvorstand ist mächtig angezählt. Sein persönliches Schicksal auf Schalke ist an den Erfolg von Gross geknüpft. "Das ist doch klar, da brauchen wir doch nicht um den heißen Brei herumreden", sagte Schneider am Sonntag bei der Talkshow Sky90.

Er selbst muss auf dem Transfermarkt nun Treffer landen, aber angesichts von über 200 Millionen Euro Schulden ist eigentlich kein Geld in der Kasse. Eine Finanzhilfe des früheren Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies schloss Schneider zumindest nicht aus ("Das werden wir dann sehen") - allein das dürfte Teile der Fans in Rage bringen.

In ihrer Not erklären - oder verklären? - die Schalker den Rückkehrer Sead Kolasinac zu ihrem Heilsbringer. Der wuchtige und unerschrockene Linksverteidiger soll im Heimspiel am kommenden Samstag gegen die TSG Hoffenheim erstmals auflaufen und mit verhindern, dass der stolze Klub aus dem Ruhrpott den Negativ-Rekord von Tasmania Berlin von 31 sieglosen Spielen einstellt.