Als seine Sieglos-Schalker mit hängenden Köpfen aus der leeren Arena schlichen, versuchte es Manuel Baum mit ein wenig Aufmunterung - und erinnerte sich an seinen alten Job als Lehrer. "Eine Drei minus oder Vier hätte ich uns heute gegeben", sagte der Trainer nach dem ernüchternden 1:1 (1:0) gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart, dem 22. Bundesligaspiel in Folge ohne Dreier, bei DAZN: "Sie sind total bemüht."

Doch das Bemühen alleine wird nicht genügen, um das Klassenziel zu erreichen, das weiß auch der 41-Jährige. Denn "befriedigend" oder "ausreichend" war der Auftritt der Königsblauen wieder nicht, die Versetzung ist schon nach wenigen Wochen stark gefährdet. Baum, einst Lehrer an der Walter-Klingenbeck-Realschule in Taufkirchen, muss auf Schalke beim kleinen Fußball-Einmaleins anfangen.

Auch einen Monat nach seinem Amtsantritt in Gelsenkirchen hat Baum den beispiellosen Absturz des Traditionsklubs (noch) nicht stoppen können. Zwei Punkte aus vier Spielen stehen in seiner Zwischenrechnung, addiert mit den letzten Partien seines Vorgängers David Wagner ergibt sich der schlechteste Schalker Saisonstart in der Bundesliga seit 1967. Selbst in den drei Abstiegsjahren in den grauen Achtzigern hatte Königsblau mindestens einen Sieg in den ersten sechs Saisonspielen verbucht.